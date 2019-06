Carlino – In settimana l’annuncio di Sabatini

Nessun ribaltone nemmeno in società, solo l’arrivo di una figura in più.

Dopo l’incontro andato in scena sabato tra, Walter Sabatini è pronto a sbarcare a Bologna con il ruolo di coordinatore tecnico di Bologna e Impact. L’ex dirigente di Roma e Inter ha trovato l’accordo con il club rossoblù, mancano solo alcuni dettagli economici e l’annuncio ufficiale. Non solo rossoblù e canadesi, perché il club felsineo avrebbe intenzione di acquisire una partecipazione anche nel club belga del Kortrijk, dove in stagione ha militato Avenatti, affidando a Sabatini anche il coordinamento della nuova società. Per quanto riguarda il resto della compagine dirigenziale, Riccardo Bigon resterà direttore sportivo e Marco Di Vaio capo degli osservatori.