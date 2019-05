Carlino – Il Bfc stringe i tempi per Sinisa

Il Bologna vuole chiudere la partita Mihajlovic in settimana.

Dopo aver blindato la salvezza con il pareggio dell’Olimpico, il Bologna proverà a fare altrettanto con il proprio allenatore. E siccome Joey Saputo arriverà a Bologna in settimana, perché rimandare? Il presidente incontrerà Sinisa, gli sottoporrà il piano strategico del club e le prospettive future, dall’altro Mihajlovic farà le sue eventuali richieste. Non c’è ragione di aspettare il termine del campionato, anche perché su Mihajlovic potrebbe muoversi il mercato anche se il serbo ha dato priorità al Bologna. Ma il Carlino si pone una domanda, Mihajlovic fornirà immediatamente una risposta o prima aspetterà di vedere come si evolverà il mercato, nella fattispecie a Torino sponda Juve o all’estero dove l’Everton parrebbe interessato?