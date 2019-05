Carlino – Il Bfc si mosso per Orsolini, ecco l’idea dell’agente

La permanenza di Riccardo Orsolini potrebbe incidere anche sulle decisioni di Sinisa Mihajlovic in relazione al futuro. Se il Bologna riuscisse a confermarlo sarebbe una carta in più per convincere anche il tecnico.

Il Resto del Carlino sottolinea come il Bologna si sia mosso in tale direzione, sfruttando i buoni rapporti con l’agente del calciatore Donato Di Campli. L’idea, suggerita dallo stesso procuratore, sarebbe quella di fissare nuove cifre dell’operazione: prestito con diritto di riscatto a 20 milioni – o acquisto definitivo – con diritto di recompra della Juventus fissato a 30 milioni. Attualmente il Carlino riporta le attuali cifre: 14 per il riscatto, 17 per il contro riscatto.