Bologna, si libera Basta: Mihajlovic ci riprova?

Il mercato del Bologna prosegue, tra nomi in entrata e in uscita. Nelle ultime ore è tornato di moda quello di Dusan Basta, appena svincolato dalla Lazio. Dopo 5 stagioni in biancoceleste, il laterale serbo lascerà infatti la Capitale. Basta ha vissuto l’ultimo anno da separato in casa, senza mai scendere in campo sotto la gestione di Simone Inzaghi. Ecco quindi che, secondo “gianlucadimarzio.com”, si presenta l’occasione Bologna.

Mihajlovic, che dovrebbe rimanere sulla panchina rossoblu, aveva già sondato il terreno per il ragazzo nel mercato invernale ma senza successo. Adesso l’affare potrebbe però andare in porto, visto che di mezzo non ci sarebbe più Lotito. Il tecnico ha già allenato Basta in nazionale, il quale tra l’altro ha anche segnato 2 gol in quel periodo. Basta è un laterale destro in grado di giocare sia da terzino che da esterno di tutta fascia. Per via di questa sua grande duttilità, il Bologna non è l’unica squadra di Serie A a seguire il classe 1984. Oltre ai rossoblu, sull’ex Lazio c’è anche il Parma ed il neopromosso Brescia.