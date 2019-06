Mercato, Zaza può essere in uscita da Torino

Tanti i nomi che si fanno per il mercato del Bologna, soprattutto in attacco. Uno dei profili seguiti dai rossoblu è Simone Zaza, centravanti di proprietà del Torino. Arrivato in extremis in estate dal Valencia, non ha assolutamente rispettato le aspettative sotto la guida di Mazzarri. Il tecnico non stravede per lui, ed il ragazzo lo sa. L’impressione però è che Zaza sia tutto sommato padrone del suo destino: può rimanere a Torino, ma sarebbe tutt’altro che una prima scelta.

Ecco quindi che il Bologna vuole approfittarne. Mihajlovic ha bisogno almeno di un attaccante, in attesa anche di capire che cosa faranno Santander e Destro. L’ex Juventus ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 13 milioni di euro: i rossoblu potrebbero cercare di capire i margini di manovra.