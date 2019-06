Bologna, settimana decisiva: stadio e ufficialità di Sabatini

Confermato Mihajlovic, il Bologna si sta muovendo per step. Secondo “Il Resto del Carlino”, la prossima sarà la settimana decisiva per Walter Sabatini. Già nella giornata di domani, dovrebbe infatti essere ufficializzato il nuovo coordinatore tecnico rossoblu. Nel frattempo, nei prossimi giorni sono anche attesi i progettisti del nuovo Dall’Ara. Verranno infatti apportate alcune modifiche al progetto del nuovo stadio, con l’obiettivo – oltre che rendere il tutto più rapido ed efficiente – di allargare la capienza della struttura a 30.000 posti a sedere.

In tutto questo, quello che non è mai mancato – né prima né dopo le ufficialità di tecnico e dirigenza – è il calciomercato. Oltre che sulle trattative in entrata, il Bologna sta lavorando sui rinnovi di contratto. Questa sarà la settimana determinante anche per quelli di Palacio e Orsolini, che firmeranno un contratto da 900.000 euro. L’argentino rimarrà un altro anno, mentre il numero 7 si legherà al club fino al 2023 e verrà riscattato a 15 milioni di euro dalla Juventus – che però si garantirà il diritto di riacquisto a 20-25. Contatti col Torino anche per il riscatto di Edera.