Bologna, occhio all’Atalanta: Gasperini vuole Defrel

Confermato Mihajlovic in panchina, ora il Bologna deve pensare al mercato. Tanti i nomi che si fanno per rinforzare la rosa rossoblu, che deve ora puntare quantomeno a consolidarsi nella colonna di sinistra. Valzer soprattutto di attaccanti, visto che al momento sono certi di rimanere solo Orsolini, Sansone e Palacio – che dovrebbe rinnovare a breve. In uscita invece due tra Destro, Santander e Falcinelli. Ecco quindi che il club rossoblu ha sondato il terreno per Defrel e Inglese. Se però l’ex Parma – oggi al Napoli – ha un prezzo troppo elevato, discorso diverso è invece da fare per il centravanti della Roma.

Il francese non rimarrà alla Sampdoria – vista anche l’imminente partenza di Giampaolo, a cui era molto legato – ma non ha intenzione nemmeno di continuare la sua carriera nella Capitale. I giallorossi devono quindi ancora fissare il prezzo, ma non è questo l’ostacolo più grande per il Bologna. Su Defrel è infatti forte al momento l’Atalanta di Gasperini, che garantirebbe al ragazzo anche la Champions League. La Dea potrebbe lasciar partire in prestito Barrow, e quindi ha bisogno di un attaccante che lo sostituisca – magari già pronto per giocare dal 1′ certe partite. Se il Gasp dovesse insistere, sarebbe complicato per il Bologna arrivare al ragazzo.

Fonte: Sky Sport