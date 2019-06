Bologna, su Santurro ci sono Livorno e Bari

Il Bologna si sta muovendo molto sul mercato, ma ci sono da tenere in considerazione anche le operazioni in uscita. Diversi gli esuberi, uno di questi potrebbe essere Antonio Santurro – terzo portiere del club rossoblu. Il classe 1992 non è sceso in campo nemmeno un minuto in questa stagione, e in estate potrebbe decidere di lasciare Bologna e la Serie A.

Secondo “Tuttomercatoweb”, infatti, su di lui ci sarebbero Livorno e Bari, club rispettivamente di Serie B e C. Il ragazzo ha un contratto con gli emiliani fino al 2020, ma la voglia di giocare è tanta. Santurro lascerebbe la massima serie italiana per giocarsi un posto da titolare in una serie minore.