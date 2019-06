Bologna, occhi sul centrocampo: nel mirino Gerson, Duncan il sogno

Il mercato in casa Bologna è sempre un argomento molto caldo. Anche se non ancora ufficiale, Sabatini sta lavorando come i migliori direttori sportivi. Tra difesa e attacco, questo è il momento del centrocampo. La priorità è la situazione di Pugar, che non dovrebbe più essere un problema dopo la permanenza di Mihajlovic. Il club rossoblu si è già incontrato con l’agente del cileno per un adeguamento contrattuale: la clausola rescissoria verrà alzata o addirittura eliminata.

Al suo fianco, Sabatini sta lavorando per regalare a Mihajlovic veri e propri titolari per completare il suo 4-2-3-1, o in alternativa il 4-3-3: Dzemaili e Poli sono considerati solo rincalzi. Uno degli obiettivi è Gerson, che dopo l’esperienza alla Fiorentina tornerà alla Roma, ma difficilmente per restarci. Il vero sogno di mercato è Duncan del Sassuolo, che però al momento costa troppo. Più defilato, c’è il profilo di Sow dello Young Bys. Almeno un paio di giocatori però arriveranno, vista la sicura partenza di Nagy ed il probabile prestito di Donsah.

Fonte: Il Corriere di Bologna