Bologna, non ci sono intoccabili: a rischio Dzemaili e Poli

Il Bologna ha bisogno di soldi e di fare mercato. Di conseguenza, Saputo deve pensare anche alle cessioni. Pochi sono gli incedibili di Mihajlovic, e tra questi non figurano Poli e Dzemaili. I “due capitani” della scorsa stagione non avranno un ruolo da titolare con il serbo, ed uno dei due potrebbe davvero partire.

I profili sondati in entrata da Sabatini sono diversi – da Duncan a Obiang, da Gerson a Sow – ed ecco che potrebbe arrivare una cessione “eccellente”. Nel 4-2-3-1 che ha in testa Mihajlovic, servono 4 mediani. Il Bologna cercherà di trattenere Pulgar, mentre invece Nagy e Donsah probabilmente partiranno. Con Svanberg che rimarrà in coppia con Soriano e i rinforzi che dovrebbero arrivare in quel reparto, uno dei due centrocampisti d’esperienza potrebbe lasciare Bologna in estate. Le cose cambierebbero ovviamente se un club mettesse sul piatto 12 milioni cash per il cartellino del cileno.

Fonte: Il Resto del Carlino