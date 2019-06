Bologna, Mihajlovic chiama Gabbiadini: la Sampdoria ci pensa

In attesa dell’ufficialità della conferma di Mihajlovic, il Bologna starebbe già sondando alcuni profili per il calciomercato estivo. Nella lista del serbo ci sono giocatori di tutti i reparti, ma soprattutto per l’attacco. Con Zaza che non convince appieno e Inglese che costa troppo, a tornare di moda è ancora Manolo Gabbiadini. Arrivato a gennaio alla Sampdoria dal Southampton, sta per essere obbligatoriamente riscattato dai blucerchiati. A Genova però il ragazzo non ha rispettato le aspettative, disputando un girone di ritorno sotto la media.

Mentre la Samp cerca di risolvere il nodo legato al nuovo allenatore – visto che l’addio di Giampaolo è solo una questione di tempo – il Bologna vuole approfittarne. Gabbiadini è letteralmente esploso a Genova proprio con Mihajlovic in panchina, che ora lo rivorrebbe in Emilia. Il “Gabbia” non può che essere tentato dal ritrovare il tecnico serbo, che lo ha fatto conoscere al grande calcio. Proprio per questo, sebbene su di lui ci siano anche Sassuolo e Cagliari, il Bologna è sicuramente in vantaggio.

Fonte: Calciomercato.com