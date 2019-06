Bologna, la lista partenti

Un mercato importante da fare in entrata ma anche uno altrettanto efficace in uscita.

Il Corriere di Bologna si sofferma questa mattina sui possibili esuberi del Bologna, ovvero quei giocatori che potrebbero permettere anche di ottenere un gruzzoletto da reinvestire sul mercato. Si parla di Arturo Calabresi, Adam Nagy e Godfred Donsah, pedine su cui Mihajlovic non punta o arrivate a fine ciclo a Bologna. In taglio basso anche un focus sul pubblico, il Bologna ha poca crescita di affluenza, afferma il Cor Bo, il Dall’Ara è decimo in Serie A per presenze sorpassato recentemente dall’Olimpico di Torino.