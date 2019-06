Bologna, la lista degli attaccanti

Il Bologna è molto attivo sul mercato. La priorità è quella di trovare un sostituto all’altezza di Lyanco, ma i nomi più frequenti sono quelli del reparto avanzato. Con Falcinelli e Destro in uscita, Saputo cerca qualcuno da affiancare a Santander nel ruolo di prima punta. Se Pavoletti è irraggiungibile, ci sono già diversi i profili sondati dalla dirigenza rossoblu.

Il preferito rimane Roberto Inglese, che non rimarrà a Napoli: per lui però De Laurentiis chiede non meno di 20 milioni di euro. Salgono poi le quotazioni di Zaza, che non ha fatto bene a Torino e non sarà titolare neanche la prossima stagione con Mazzarri: il ragazzo vorrà rilanciarsi con l’Europeo in vista. Ma il Bologna segue anche Defrel – che non rimarrà alla Roma e non tornerà nemmeno alla Sampdoria, visto l’addio di Giampaolo – e Gaich del San Lorenzo.

Fonte: Il Resto del Carlino