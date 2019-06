Bologna, Krunic rimane un sogno: andrà al Genoa

L’Empoli è retrocesso all’ultima giornata. Diversi giocatori dunque lasceranno la Toscana, tra cui anche il tecnico Andreazzoli – che sta per firmare con il Genoa. Secondo “Sky Sport”, lo seguirà al Grifone anche Rade Krunic. Niente da fare dunque per il Bologna, che aveva sondato il terreno per il ragazzo ma non ha fatto in tempo neanche a chiedere informazioni.

Il centrocampista bosniaco – su cui si era mosso anche il Milan – ha fatto una stagione straordinaria con la maglia dell’Empoli: 5 gol e 6 assist in 33 presenze. Il ragazzo ha un bel rapporto con Andreazzoli, e proprio per questo lo seguirà anche in Liguria. Il Bologna cerca centrocampisti di qualità in grado di alzare il tasso tecnico della rosa, e Krunic sarebbe stato senza dubbio un profilo adeguato. Il classe 1993, però, l’anno prossimo non sarà sotto la guida di Mihajlovic.