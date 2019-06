Bologna, il nuovo nome a centrocampo è quello di Djibril Sow

Il Bologna si sta guardando intorno per allestire una rosa competitiva: l’obiettivo di Mihajlovic è quello di stabilizzarsi nella colonna di sinistra, per poi puntare all’Europa. Oltre i nomi già conosciuti e che militano in Serie A, ci sono anche profili sconosciuti che rappresentano vere e proprie scommesse della dirigenza rossoblu. L’ultimo è Djibril Sow, centrocampista svizzero classe 1997 di proprietà dello Young Boys.

Marco Di Vaio è già stato in Svizzera per visionarlo e, secondo “Tuttomercatoweb”, sembra ne sia rimasto particolarmente colpito. Il mediano ha un contratto che scade nel 2021 ed il suo valore di mercato si aggira attorno ai 9 milioni di euro, ma può arrivare in Italia per meno. In questa stagione, in 28 presenze di campionato Sow ha totalizzato 3 gol e 5 assist.