Bologna, il Napoli fa il prezzo: Inglese costa 25 milioni di euro

Sinisa Mihajlovic è sempre più propenso a rimanere a Bologna: manca ormai davvero solo la firma. La prima condizione richiesta dal tecnico serbo, però, riguarda ovviamente il mercato. La dirigenza rossoblu deve mettere a disposizione dell’allenatore una rosa importante per consolidare la squadra nella parte sinistra della classifica la prossima stagione. Uno dei sogni di questo calciomercato estivo è quindi Roberto Inglese, attaccante di proprietà del Napoli ma che ha appena disputato un’ottima stagione in prestito a Parma. Sogno che, però, rischia di rimanere tale.

Secondo infatti il “Corriere dello Sport”, il prezzo fissato dal Napoli per il suo cartellino sarebbe di ben 25 milioni di euro. Ancelotti non sembra stravedere per il classe 1991, ma De Laurentiis sa di poterci ricavare un bel gruzzoletto. La cifra è sicuramente molto importante per il club rossoblu che, al di là della concorrenza, difficilmente riuscirà a tentare l’assalto a queste cifre.