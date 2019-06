Bologna, il Genoa non riscatta Bessa: Mihajlovic ci pensa

Il Bologna si sta muovendo sul mercato. Mihajlovic ha chiesto innesti di qualità in tutti i reparti, e Saputo sembra pronto ad accontentarlo. Il nome delle ultime ore è quello di Daniel Bessa, centrocampista italo-brasiliano che ha disputato una buona stagione con la maglia del Genoa. Il ragazzo non verrà infatti riscatto dal Grifone, e dunque tornerà nella società proprietaria del suo cartellino: l’Hellas Verona, appena promossa in Serie A.

Bessa è un centrocampista di qualità, dinamico, pericoloso sotto porta: 34 presenze, 1 gol e 4 assist in questo campionato. Il ragazzo difficilmente rimarrà in Veneto, ed ecco che alcune squadre hanno drizzato le antenne. Oltre al Torino, secondo “Tuttomercatoweb”, starebbe sondando il terreno anche il Bologna. Il ragazzo tornerebbe molto utile al 4-2-3-1 di Mihajlovic, vista la sua duttilità. Bessa darebbe qualità ed imprevedibilità alla manovra offensiva. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 5 milioni di euro.