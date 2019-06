Bologna, il futuro di Destro passa da Mihajlovic

Dopo il periodo nerissimo con Inzaghi, Destro sembra rinato con Mihajlovic in panchina. Numeri da capogiro per l’attaccante, che sembra aver finalmente trovato la sua dimensione: 4 gol e 1 assist in 7 partite. Ecco quindi che in questi giorni si sta decidendo anche il suo futuro. Molto passerà infatti dalla decisione del tecnico serbo. Mihajlovic sa toccare le corde giuste, e se dovesse decidere di rimanere allora potrebbe esserci un posto nel reparto avanzato anche per l’ex Roma – visto che nemmeno Santander sembra poi così sicuro di continuare in rossoblu.

Non è però scontato che Mihajlovic voglia proseguire con Destro in rosa. L’attaccante ha dimostrato potenziale, ma tutti conoscono la sua poca continuità. Inoltre, il ragazzo percepisce ancora un ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione. Il Bologna potrebbe infatti decidere di lasciarlo andare per liberarsi di uno stipendio pesante, puntando così su un altro nome che stuzzica i tifosi. D’altronde, le pretendenti non mancano: su di lui ci sono Parma – che non tratterrà Inglese – ma anche la stessa Sampdoria e le due neopromosse Lecce e Brescia.

Fonte: La Gazzetta dello Sport