Bologna, Giampaolo verso il Milan

Il Bologna non conosce ancora con certezza assoluta il nome del suo prossimo allenatore (Mihajlovic vicino a restare), ma questo di sicuro non sarà Marco Giampaolo. L’attuale tecnico della Sampdoria sta per salutare i blucerchiati, con il presidente Ferrero che si sta già adoperando per trovare un sostituto. Secondo “sportmediaset.it”, Giampaolo avrebbe infatti già trovato un principio di accordo con il Milan: l’incontro nel weekend con Maldini avrebbe dato esito positivo, ed ormai la trattativa sembra in dirittura d’arrivo.

Ecco quindi che il matrimonio Bologna-Giampaolo sembra esser finito prima di cominciare. Poco male però per i rossoblu, che sono sempre più vicini al loro primo obiettivo di mercato: la conferma in panchina di Sinisa Mihajlovic.