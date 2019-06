Bologna, Calabresi si guarda attorno: il sogno è Bereszynski

Il Bologna sta sondando diversi profili, sia in attacco che in difesa. Ormai perso Lyanco, i rossoblu hanno chiesto informazioni all’entourage di Zapata. Si pensa però anche ai laterali. Con Krejci che non è un terzino e Calabresi che – vista la sua ottima stagione, culminata con la convocazione all’Europeo under 21 – potrebbe anche lasciare Bologna, i rossoblu cercano alternative. Il sogno di Mihajlovic si chiama Bartosz Bereszynski.

Il terzino destro della Sampdoria ha fatto una stagione molto positiva con Giampaolo, il quale però lascerà Genova. Sono 27 presenze e 2 assist per Beresynski in questa Serie A. Il polacco ha un contratto che scadrà solo nel 2023, ed il suo valore di mercato si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Ferrero non intende venderlo, e lui sta bene in blucerchiato. L’unico che potrebbe spostare le cose è proprio Mihajlovic.