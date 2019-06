Bologna, Caicedo lascia la Lazio: Mihajlovic lo punta

Il Bologna sembra davvero voler fare le cose in grande. Ormai salutato Lyanco, si cerca un difensore già pronto. I nomi fatti riguardano però soprattutto gli attaccanti, viste le possibili partenze di Destro e Santander – oltre a quella già quasi certa di Falcinelli. I rossoblu seguono con attenzione Inglese, Defrel e Zaza, ma anche a sorpresa Felipe Caicedo.

L’attaccante dell’Ecuador non rinnoverà con la Lazio e – visto il suo contratto in scadenza nel 2020 – Lotito potrebbe lasciarlo partire. Inzaghi vorrebbe trattenerlo, ma il ragazzo vuole una squadra che gli garantisca un posto da titolare. Caicedo ha per il momento accantonato le ipotesi Spagna, Cina ed Emirati Arabi poiché vuole rimanere in Italia. Dotato di grande forza fisica e notevole qualità, Caicedo ha totalizzato 8 gol e 2 assist in 28 presenze di Serie A. Il classe 1988 costa “solo” 3-4 milioni di euro, ma un ingaggio importante.