Bologna, buone notizie da Inzaghi

Il Bologna ha bisogno di fare mercato per regalare a Mihajlovic una rosa competitiva per la prossima stagione. Servono quindi soldi, che in parte arriveranno dalle cessioni. Ma non è tutto. C’è infatti un’altra buona notizia per le casse del club di Casteldebole. Nel giro di pochi giorni, Filippo Inzaghi potrebbe uscire dal suo contratto.

Pippo è infatti molto vicino al Benevento, che vuole un allenatore importante per ritornare subito in Serie A dopo la delusione playoff. Vigorito avrebbe messo sul piatto un contratto biennale all’ex tecnico rossoblu. Inzaghi porterebbe con sé quasi tutto il suo staff, facendo così un bel favore al Bologna. Saputo risparmierebbe infatti quasi 600.000 euro, la parte economica che avrebbe dovuto dare ai suoi dipendenti subito dopo la salvezza ottenuta. Soldi inaspettati che, di conseguenza, potrebbero essere subito reinvestiti.

Fonte: Il Corriere di Bologna