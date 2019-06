Sassuolo e Parma sull’ex Verdi

Il Bologna non è l’unica società emiliana a muoversi sul mercato. C’è anche il Sassuolo, che si ritrova di fronte al solito bivio: vendere o meno Domenico Berardi. Gli estimatori non mancano per il classe 1994, che ultimamente piace e non poco al Napoli. De Laurentiis vorrebbe accontentare Ancelotti e, secondo “Sky Sport”, avrebbe quindi intenzione di inserire nella trattativa Adam Ounas. I neroverdi però non sono del tutto convinti, anche perché prima devono risolvere il nodo allenatore: su De Zerbi c’è la Roma e non solo. Discorso diverso sarebbe invece se il Napoli mettesse sul piatto Simone Verdi, ex talento del Bologna. Il Sassuolo segue il ragazzo da tempo, e sta cercando di capire se ci siano i margini per un suo approdo in neroverde.

Sul giocatore del Napoli c’è però anche il Parma, che sembra aver già avviato i primi contatti con il numero 9. Neroverdi o ducali che siano, sarebbe comunque una beffa per il Bologna: salutato il Dall’Ara solo la scorsa estate, Verdi rischia di ritornare in Emilia – ma sulla sponda “sbagliata”.