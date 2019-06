Avenatti ha mercato in Belgio

Le 15 reti in 28 partite con il Kortrjik hanno convinto tutto il mercato belga. Felipe Avenatti, dopo i problemi di salute, si è rilanciato alla grande al nord, e ora potrebbe proseguire in Belgio l’avventura.

Sono interessate a lui Anderlecht, Standard Liegi e Genk, con il Bologna che ha fissato il suo prezzo in 6-7 milioni di euro, quindi una importante plusvalenza dopo che nessuno pensava più possibile rilanciare le quotazioni dell’attaccante. Quella che sembrava una scommessa persa per Bigon, potrebbe invece diventare un bel gruzzoletto per il club. Avenatti arrivò nel luglio 2017 assieme a Falletti per una cifra complessiva di 6 milioni.

Fonte: Resto del Carlino.