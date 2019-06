Anche Adem Ljajić per l’attacco

Sinisa Mihajlovic potrebbe avere come rinforzo un suo connazionale: si tratta di Adem Ljajić (27). Il trequartista serbo nella stagione appena trascorsa ha giocato al Besiktas, mettendo a segno in campionato 9 reti e 12 assist in 27 presenze. Nelle scorse settimane la società di Istanbul ha versato al Torino 6,5 milioni acquisendone interamente il cartellino, ma il ragazzo gradirebbe un ritorno in Italia e ancora di più lavorare con Sinisa.

Ljajić – Mihajlovic non sarebbe un binomio inedito: il tecnico lo allenò sia con la nazionale serba che nel corso della sua avventura granata e fu proprio agli ordini di Sinisa che Ljajić giocò forse il suo miglior campionato in Italia: nel corso della stagione 2016/2017 realizzò infatti 10 gol in 33 partite. Lo riporta il Corriere di Bologna.