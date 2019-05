Ag. Orsolini: “No merce di scambio, Juve avvisata. Bologna? C’è intenzione a restare”

E’ uno dei tormentoni dell’estate: quale sarà il futuro di Orsolini? Riscatto a favore del Bologna, contro riscatto a favore della Juve, in mezzo anche le intenzione del giocatore che a Bologna, con Mihajlovic, ha trovato fiducia. La sensazione è che se il tecnico rimarrà anche Orsolini potrebbe decidere di fare altrettanto. Le parole dell’agente Donato Di Campli a Radio Marte:

“Io credo che Orsolini sia un predestinato – ha ammesso – Sappiamo che c’è un riscatto per il Bologna e un contro riscatto per la Juve, ma al momento non ho novità. Non vogliamo essere merce di scambio, se la Juve lo vuole deve giocare lì, il ragazzo deve brillare di luce propria, i bianconeri sono avvisati. Noi abbiamo già manifestato l’intenzione di restare a Bologna a determinate condizioni, loro hanno creduto in lui quando qualcuno non lo faceva nemmeno allenare”.