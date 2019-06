Sinisa tra Europa e parte sinistra: attenzione alle aspettative

“Se devo lottare per il decimo posto, tanto vale che sto a casa con la mia famiglia’, questa è stata una delle frasi con cui Sinisa Mihajlovic si è congedato prima del rompete le righe estivo. Poi dieci giorni di passione per capire se sarebbe rimasto o meno a Bologna, anche se già dal primo incontro post Napoli vi avevamo parlato di accordo vicino. Alla fine, il summit a casa Fenucci di ieri dovrebbe aver sancito la fine della telenovela, con Mihajlovic pronto a restare e a firmare il nuovo contratto: biennale più opzione a 1.5 milioni di euro o direttamente un triennale. Manca ancora la firma, la prudenza in questi casi non è mai troppa, ma da Casteldebole trapela ottimismo. E allora evidentemente il Bologna gli ha proposto qualcosa di più del solo decimo posto.

Scheda 1 di 3