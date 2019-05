Saputo, ora tocca a te

Archiviata la pratica salvezza con un rocambolesco 3-3 sotto la pioggia dell’Olimpico, il Bologna si appresta a preparare l’ultima sfida stagionale al Dall’Ara contro il Napoli. Si giocherà sabato sera in anticipo visto che entrambe le squadre non hanno obiettivi particolari. Il Bologna tenterà, dopo la salvezza, di terminare la sua corsa al decimo posto, obiettivo dichiarato da Sinisa Mihajlovic. Atalanta-Sassuolo e Spal-Milan, sono le 2 partite che il Bologna in caso di vittoria contro il Napoli, seguirà da vicino. Ballano 600 mila € di premio in caso di decimo posto oltre ai 600 mila € del premio salvezza. Poco più di 1 milione di € da spartirsi non sono proprio degli spiccioli.

Dovrebbe anticipare di una giornata lo sbarco a Bologna anche Joey Saputo. Non è ancora chiaro se giungerà a Bologna da solo o se accompagnato da tutta la famiglia. Con quali argomenti arriverà dal Canada per convincere il mister a rimanere ancora a Bologna? Va ricordato che in caso di salvezza, per l’allenatore serbo scatta in automatico un anno di contratto ma con una clausola di escape in caso di una chiamata di una big. Saputo proporrà a Sinisa un progetto ambizioso sulla base di un biennale con premio in caso di qualificazione in Europa League. Prometterà di non smantellare la squadra nei giocatori più rappresentativi come Sansone e Soriano, verranno riscattati, oltre a Orsolini, Pulgar e Palacio, in più c’è il tentativo di riconferma di Lyanco dal Toro. Si può ipotizzare, inoltre, che con Miha qualche acquisto potrebbe terminare in“ic”. Vedremo. Come scrissi un paio di mesi fa, una delle prime richieste di Mihajlovic potrebbe essere il serbo Ljajic ora in prestito al Besiktas ma di proprietà proprio del Torino. Il Bologna potrebbe provare a mettere sul piatto della trattativa una buona cifra di acquisto per Ljajic e il prestito di Corbo che tanto piace alla dirigenza granata, il quale andrebbe almeno in parte a riempire il buco di Lyanco essendo anche lui un centrale. Qualora non si dovesse riuscire a trattenere Lyanco, Saputo prometterà a Miha ugualmente l’acquisto del fantasista serbo e l’acquisto di un centrale forte se non addirittura due in caso di partenza di Helander. Se il mister serbo dovesse accettare la proposta del Bologna, cosa chiederebbe in cambio? Chiederà sicuramente un contratto biennale o triennale a 1,5 milioni di € a stagione più un bonus in caso di Europa League. Arrivato a fine gennaio per 600.000€ e salvato il Bologna con una giornata di anticipo, la sua richiesta sarebbe lecita e meritata. Chiederà almeno 4-5 giocatori di livello e, non ultimo, di trattenere Bigon. Va da sé che in questi giorni Miha non abbia fatto trapelare nulla, ma alcune fonti dicono che in realtà abbia già deciso o quasi. Quel quasi, molto dipenderà dalle parole e dagli argomenti di Saputo e ovviamente dalle proposte che arriveranno dall’estero perché, non dimentichiamolo, la salvezza del Bologna non è passata inosservata e buona parte del merito va proprio a Mihajlovic. Dopo Bologna-Napoli ne sapremo sicuramente di più. In caso di no secco del mister, il Bologna ha già un piano B? Certo che sì e i nomi che circolano sul taccuino di Fenucci sono Giampaolo, Semplici e De Zerbi con l’allenatore della Spal leggermente favorito. Più defilati i profili che portano a De Biasi, Pioli e Guidolin. Ricordiamo anche che dalla scelta di Sinisa Mihajlovic dipenderà forse anche il futuro del direttore sportivo. Insomma, sarà una settimana piuttosto calda quella che la piazza di Bologna si appresta a vivere. Caro Joey, pensaci tu.