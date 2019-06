Sabatini operativo, nei prossimi giorni la presentazione: almeno un rinforzo per reparto

Giornata piena di lavoro quella di ieri per Walter Sabatini.

Il nuovo dirigente in pectore del Bologna ieri ha passato il pomeriggio in albergo assieme al direttore sportivo Riccardo Bigon per valutare le strategie da improntare sul mercato anche sulla base delle richieste di Sinisa Mihajlovic. Probabilmente arriverà un rinforzo titolare per reparto, più qualche pedina per migliorare il livello della panchina. In difesa, se non dovesse rimanere Lyanco, il primo della lista appare Senesi, in mezzo occhi su Obiang, mentre davanti si valuterà l’uscita di Destro per far posto a una punta. Zaza in cima, poi Inglese – troppo costoso – e Defrel. Sabatini verrà presentato nei prossimi giorni alla stampa e oggi dovrebbe essere presente a Bologna.

m.m.