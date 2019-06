Mercato Bologna, occhi su Caicedo

C’è anche Felipe Caicedo, la pantera, tra gli obiettivi di mercato del Bologna.

L’attaccante ecuadoriano va in scadenza con la Lazio nel 2020 e a 30 anni potrebbe cambiare destinazione. Soprattutto perché Lotito fiuta l’affare da plusvalenza avendolo acquistato nel 2017 a 2.5 milioni di euro: dopo due anni di Lazio 68 partite e 15 gol. Sulla pantera biancoceleste ci sono anche gli occhi del Bologna, con il club rossoblù che sonda il mercato degli attaccanti nel caso arrivasse la cessione di Mattia Destro. Dall’altro lato però c’è Simone Inzaghi, rimasto sulla panchina biancoceleste: Caicedo è un fedelissimo del tecnico della Lazio e potrebbe richiederne a Lotito la permanenza. Non solo, a complicare i piani del Bologna c’è anche il mercato estero: sia dall’Arabia Saudita che dalla Cina sono arrivate ricche offerte per il calciatore che potrebbe strappare l’ultimo ricco contratto della carriera.

m.m.