Domani la risposta di Miha, c’è ottimismo

Questa sarà la settimana della decisione di Sinisa Mihajlovic sul suo futuro.

Per domani il Bologna attende una risposta dal tecnico serbo che si è preso una decina di giorni per valutare la proposta rossoblù ed eventualmente quelle derivanti dal mercato, ma con più passano le ore e con più le probabilità di permanenza aumentano. Niente Lazio, rimane Simone Inzaghi, niente Juve, probabilmente niente Roma, giallorossi su Fonseca, e anche dall’estero non sarebbe arrivato nulla di particolarmente attraente. Ecco allora che l’offerta rossoblù da due anni di contratto più opzione a 1.5 milioni l’anno dovrebbe alla fine fare breccia nella mente di Mihajlovic. Il tecnico ha apprezzato il gruppo allenato l’anno scorso, riconfermato quasi in toto, così come la struttura di Casteldebole, all’avanguardia, e naturalmente anche l’ambiente di lavoro con dirigenza e staff. Già domani, potrebbe esserci un incontro tra Mihajlovic e il nuovo dirigente Walter Sabatini: c’è tutto per un Bologna da parte sinistra della classifica o, perché no, capace di lottare per qualcosa di più.

m.m.