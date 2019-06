Virtus, Zanetti: “Stiamo organizzando la costruzione di un nostro palazzetto”

Massimo Zanetti ha annunciato un paio di novità per la prossima stagione. La prima riguarda la sua squadra di ciclismo, che ingaggerà Vincenzo Nibali, la seconda la Virtus, intenzionata a costruire un palazzetto proprio.

Le parole di Zanetti a Gazzetta: “Siamo la prima società italiana ad aver vinto la Champions League e saremo la prima società a costruire un palazzetto proprio – ha affermato – Stiamo parlando con il Credito Sportivo per la costruzione di casa Virtus, in un’area già individuata e con uno sponsor che ci darà il terreno. Non voglio un palazzetto mio ma della Virtus, da almeno 10mila posti per poter fare le coppe internazionali. Servono strutture per lo sport ma anche per i concerti che diano introiti”.