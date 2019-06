Virtus – Ufficiale Giampaolo Ricci

Sul proprio sito ufficiale, La Virtus ha annunciato l’acquisto di Giampaolo Ricci, il lungo arriva da Cremona dove quest’anno ha conquistato da protagonista la Coppa Italia e concluso la stagione fermandosi in semifinale di playoff. Il giocatore, che figura anche tra i 24 pre-convocati del mondiale di Cina da Meo Sacchetti, ha chiuso la stagione a 10 punti e 4.6 assist di media.

Queste le prime parole parole del giocatore in bianconero riportate sul sito ufficiale della Virtus:

“Sono orgogliosissimo di essere stato scelto per un progetto così importante”, commenta il giocatore, “onorato di essere stato contattato direttamente da coach Djordjevic, che mi ha trasmesso la volontà di costruire una squadra fatta di persone prima ancora che di giocatori. Alla fine la differenza l’hanno fatta la pancia e il cuore, non potevo dire di no a un treno come quello della Virtus. E’ una scelta tosta, so quello che mi attende diventando un uomo della V nera, soprattutto nel bene. Sono un giocatore emotivo e spero di trasmettere tanto ai tifosi bianconeri. Entro in punta di piedi in un mondo nuovo, sono a disposizione del coach, dello staff, dei compagni e dei tifosi per raggiungere insieme obiettivi importanti”.