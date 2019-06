Virtus – Si punta Biligha

Impatto fisico insieme a qualità ed esperienza, con un occhio sempre al futuro. Questa la linea guida dettata da Sasha Djordjevic sul mercato bianconero, con il tecnico impegnato in prima persona per individuare i profili giusti.

Secondo Stadio, uno di questi sembra essere Paul Biligha, il giocaotre di 200cm per 106 chili sembra in uscita da Venezia, dove fatica a trovare minuti in una squadra che dispone di ben altri 4 lunghi. La Virtus sembra pronta a sferrare l’affondo decisivo per portare a Bologna l’azzurro di origine camerunense, per lui quest’anno 4 punti e 1,6 rimbalzi di media, il giocatore andrebbe ad allungare le rotazioni sotto canestro, affiancando Baldi Rossi e Nikolic (prossimo alla firma con la Vu) e Kravic che verrà confermato come centro di rincalzo, mentre si sonderà più a fondo il mercato alla ricerca di un 4 ed un 5 titolari, con il Centro che probabilmente sarà un americano.