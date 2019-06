Virtus – EuroCup e nuovo palazzo

Tante novità questa settimana in casa Virtus, l’ad Luca Baraldi traccia il percorso che seguirà la Vu la prossima stagione: partecipazione all’EuroCup , pianificazione per il rientro in Eurolega e nuovo palazzo dello sport per regalare ai bianconeri una casa da non condividere con i rivali cittadini.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Luca Baraldi ha dichiarato: “Lunedì ufficializzeremo la richiesta di Wild Card per l’EuroCup, è l’anticamera dell’Eurolega, faremo tutti i passi necessari per partecipare alla competizione. Per il nuovo palazzo abbiamo già visionato alcune aree, non porteremo la Virtus lontano dalla città.”