Mercato Virtus: c’è Nikolic, Teodosic resta il sogno

Sembra ormai prossimo all’annuncio ufficiale l’approdo di Stefan Nikolic in maglia Vu Nera. L’ala di 2.03, ex settore giovanile della stessa Virtus, arriverebbe ad allungare le rotazioni di coach Djordjevic, aggiungendo esplosività ed energia alla panchina bianconera.

Quest’anno Nikolic ha vestito la casacca di Udine e dopo aver chiuso la regular season a 5,7 punti e 3,2 rimbalzi di media in 16,5 minuti di gioco, il ventiduenne ha alzato esponenzialmente il livello del proprio gioco, complice anche qualche infortunio tra i friulani, arrivando a chiudere la serie persa con Biella a 12,7 punti di media insieme a 5 rimbalzi in 30 minuti sul parquet, anche se restano da migliorare le percentuali sul tiro piazzato (24% da tre in stagione).

Secondo il Corriere di Bologna la trattativa si troverebbe in uno stato avanzato, con la Virtus che avrebbe battuto la concorrenza anche della Fortitudo.