Gianni Petrucci: “Dispiaciuto e deluso dalla Virtus”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente della FIP, Gianni Petrucci ha espresso tutto il suo disappunto riguardo la richiesta di Wild Card della Virtus per la partecipazione all’EuroCup: “Sono dispiaciuto e soprattutto deluso. La Virtus Bologna, uscendo da un contratto firmato, ha tirato uno schiaffo a FIBA e FIP, parte in causa di questo accordo. L’anno scorso, il club aveva ottenuto una wild card grazie a noi. Due mesi fa nuovamente, prima di vincerla, ne aveva ottenuta una seconda. Questo dietrofront imbarazza molto la federazione. Alla Virtus non posso dire nulla, non possiamo prendere provvedimenti. Sara la FIBA, nel caso a tutelarsi.”