Fortitudo: interesse per Stipcevic

La Fortitudo corre ai ripari dopo aver scoperto il destino di Matteo Fantinelli, out fino a fine settembre, e secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna avrebbe individuato in Rok Stipcevic, il profilo ideale per rinforzare il reparto dei piccoli.

Il croato attualmente free agent, dopo aver giocato questa stagione in Lituania, ha già esperienza nel massimo campionato italiano, dove ha giocato per otto stagioni con le maglie di Varese, Milano, Pesaro, Roma e Sassari. Il giocatore è quella combo guard di esperienza, con abilità al tiro che i biancoblu tanto starebbero cercando per rinforzare il roster.