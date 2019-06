Aradori: “Mi piacerebbe prolungare”

Sarà un’estate intensa questa per Pietro Aradori, che ieri a Fico ha presentato il suo primo camp di Basket, l’Aracamp che si terrà a Cervia dal 7 al 13 luglio. Il capitano della Virtus risponderà poi alla chiamata della nazionale in vista del mondiale.

Ma nonostante l’agenda piena, il giocatore ha dichiarato a Repubblica di essere molto interessato a rinnovare col club del patron Massimo Zanetti, anche se le parti non hanno ancora intavolato nessuna trattativa: “Non ho nessuna fretta di iniziare questa trattativa, non ne faccio neanche una questione di soldi. Mi trovo bene alla Virtus, non è un segreto che io voglia rinnovare”.

Probabilmente si parlerà del rinnovo del capitano solo dopo l’esperienza mondiale.